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  3. Fenerbahçe tribünlerinden Ersun Yanal'a 'İstifa' sesleri yükseldi

Fenerbahçe tribünlerinden Ersun Yanal'a 'İstifa' sesleri yükseldi

Fenerbahçe tribünlerinden Ersun Yanal'a 'İstifa' sesleri yükseldi

Trabzonspor karşısındaki oyun ve son dakikada gelen beraberlik Fenerbahçe’de tepkilere neden oldu. Taraftarın baskısıyla ‘kurtarıcı’ olarak getirilen Ersun Yanal’a tribünlerden ‘istifa’ sesleri yükseldi.

Fenerbahçe'de kriz daha da derinleşti… Galatasaray derbisinin ardından Trabzonspor karşısında da sergilenen oyun ve alınan skor camiayı da taraftarları da ikiye böldü. 14 Aralık’ta Erwin Koeman’ın yerine ‘kurtarıcı’ olarak getirilen Ersun Yanal, 15 haftalık periyotta bir türlü Sarı-Lacivertliler’i düzlüğe çıkaramadı, üstüne üstlük oyun anlayışı ve oyuncu tercihleriyle de eleştiri oklarının hedefine oturdu.

TARAFTAR İSTİFAYA DAVET ETTİ

Trabzonspor maçı öncesindeki ilk 11’i ve karşılaşma içerisinde yaptığı oyuncu değişiklikleri taraftarlardan tepki gören Ersun Yanal, kredisini de tüketmeye başladı. Taraftarın baskısıyla ikinci kez Fenerbahçe’nin başına gelen tecrübeli teknik adamı, Trabzonspor maçının sonuna doğru Sarı Lacivertli futbol severler istifaya davet etti ve 'Ersun Yanal istifa’ sesleri tribünlerde yükseldi.

SADIK KENDİNİ YAKTI

Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesine rağmen karşılaşma sonrasında karma alanda açıklamalarda bulunan Sadık Çiftpınar’a büyük ceza gelecek. Yayın talimatının 21.maddesine göre açıklama yapması yasak olan Sadık, bu hareketi nedeniyle 50.madde uyarınca 4-12 maç arasında cezalandırılacak.

(Güneş)

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