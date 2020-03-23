Fenerbahçe tribünde liderliği kimseye kaptırmıyor

Fenerbahçe iki yıldır kötü performans sergilese de taraftarlar tribün liderliğini kimseye kaptırmıyor. Kadıköy'de bu sezon oynanan 12 lig maçını ortalama 38 bin 143 kişi izledi. Galatasaray'ın maçlarını 34 bin 990 taraftar takip etti.

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’un göreve gelmesiyle birlikte en önemli gelişim tribünlerde oldu. Koç’tan önceki son sezonlarda derbi dışında 10-15 bin taraftara maçlarını oynayan sarı-lacivertlilerde bu durum son iki sezondur değişti.

Büyük bir destekle başkanlığa seçilen Ali Koç’un gelişi ile taraftarlar tribünlere akın etti. Geçen sezonun büyük bölümünde küme düşme korkusu yaşansa da taraftarlar takımı yalnız bırakmadı. Kötü oyun ve hedefsizliğe rağmen ortalama 35 bin seyirci tribünlere geldi.

Bu sene Ersun Yanal ile daha iddialı şekilde sezona başlayan sarı-lacivertlilerde bu durum tribüne olumlu yansıdı. 38 bin 143 seyirci ortalaması ile sarı-lacivertliler Kadıköy’de maçlara çıktı. Passolig verilerine göre Kadıköy’de 12 haftada 457 bin 721 taraftar karşılaşmaları izledi. Seyirci sayısında lider olan sarı-lacivertliler ligde ise 7.sırada bulunuyor. Sarı-lacivertli takımı 34 bin 990 bin ortalama ile Galatasaray, 29 bin 833 ortalama ile Trabzonspor ve 28 bin 239 ortalama ile Beşiktaş takip ediyor.

Fenerbahçe 12 hafta sonunda tribünleri en çok dolduran takım olsa da sahadaki takım bunun karşılığını veremedi. Geçen sezonu 6. sırada tamamlayan takımın fikstür ve puan farkları dikkate alındığında yine benzer bir sıralama ile bu sezonu bitirmesi söz konusu olacak. Özetle tribündeki destek önceki sezonlara göre artsa bu durum şampiyonluğa yeterli olmadı. Yanlış transferler ve futbol politikası sebebiyle sarı-lacivertli takım taraftarını yine hayal kırıklığına uğrattı.

(Milliyet)