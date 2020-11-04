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aksam.com.tr
  • 04 Kasım 2020 Çarşamba 12:21
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Fenerbahçe transferde genç yıldızın peşinde

Fenerbahçe transferde genç yıldızın peşinde

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Sabah

Sarı-lacivertlilerin en büyük projesi olan gelecek adına transfer hamleleri doğrultusunda hareket eden Belözoğlu, gündemine flaş bir ismi aldı.

Fenerbahçe'de futbolu bırakmasının ardından sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu transferlerde başrolde oynadı. Tecrübeli isim, sportif direktör olduktan sonra ise yardımcısı olarak eski takım arkadaşı olan Selçuk Şahin ile birlikte görev yapacak.

Transferde doğru hamleler yapmak için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertlilerde gündeme flaş bir isim geldi. Sportif direktör Emre Belözoğlu, genç oyunculara düşkünlüğünü bu hamlesinde de gösterecek gibi duruyor.

Ülke futbolunun en kariyerli isimlerinden biri olan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli formayla son maçında oyundan çıkarken kaptanlık bandını yine genç isim olan Ömer Faruk Beyaz'a vermişti. Sarı-laciverliler bu sezon başında genç oyuncular İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'de gelişmesi için kiralanan İsmail Yüksek, Balıkesirspor forması giyiyor. Bir diğer genç isim Barış Sungur ise Muğlaspor'a kiralık gönderildi.

EMRE'NİN "VELİAHTIM" DEDİĞİ GENÇ

Fenerbahçe adına gecesini gündüzüne katan Emre Belözoğlu, radarına veliahtım dediği genç ismi aldı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan isim Altınordu forması giyen Burak İnce.

Emre Belözoğlu'nun, Türkiye standartlarının üzerinde futbolcu dediği genç futbolcu için şimdiden Altınordu Kulübü ile iletişime geçtiği öğrenildi.

16 yaşındaki oyuncu bu sezon Altınordu formasıyla 5 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

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