Fenerbahçe transfer haberleri! 11 Haziran Fenerbahçe transfer son durum ne?

Fenerbahçe transfer döneminde hangi oyuncuları alacak? Süper Lig’de 2018-2019 sezonunu geride bırakmamızın ardından önemli meviklere kilit oyuncular almak isteyen sarı lacivertliler gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe taraftarı transfer sezonunun açılmasının ardından gözler kulübün yapacağı transferlere çevirildi. Taraftarların merak ettiği bir diğer konu ise Hasan Ali Kaldırım’ın kalıp kalmayacağı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda takıma yapılacak takviye çalışmaları sürdürülürken, sarı-lacivertli kulübe 2012-13 sezonunda 3 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ile Kayserispor'dan dahil edilen Hasan Ali'nin de durumu netleşti. İşte Fenerbahçe’nin transfer dönemi ile ilgili son durum

HASAN ALİ KALDIRIM

Adı bir çok yabancı kulüple anılan başarılı milli futbolcu, Fenerbahçe'ye çok şey borçlu olduğu için 1 yıl daha olan sözleşmesini sürdürmek istiyor. West Ham United'ın ilgilendiği Hasan Ali'nin sözleşmesinde '5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesine rağmen bu para ödense de gitmek istemeyen Hasan Ali, sarı-lacivertli takıma daha çok katkı sunacağını ifade etti. Sarı-lacivertli taraftarları çok sevdiğini her zaman dile getiren Hasan Ali Kaldırım, kaptan olarak takıma daha çok katkı sunacağını ve tekrar şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti. Yurt dışından gelen tekliflerin kendisi için gurur verici olduğunu da söyleyen Hasan Ali, kendisini Fenerbahçe kulübüne ait hissettiği için başka bir takıma gitmeyeceğinin altını çizdi.

ŞENER ÖZBAYRAKLI

2015 yılında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve 3 sezondur sarı-lacivertli formayı sırtında taşıyan Şener Özbayraklı, Instagram hesabında yer alan Fenerbahçeli fotoğrafların tamamını sildi.

Galatasaray için sağlık kontrolünden geçen ve sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşmaya varan Şener Özbayraklı'nın yeni sezonda Galatasaray formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Şener'in sözleşmesinde garanti ücret, maç başı, şampiyonluk primi ve performans primini devreye sokacak olan Galatasaray, +1 yıl opsiyonu milli futbolcunun maç sayısına göre devreye sokacak.

RAMİRES

Sarı-lacivertlilere 17 Mayıs'ta kulübü Suning tarafından sözleşmesi feshedilen Brezilyalı oyuncu Ramires önerildi. Çin ekibi, 3 sezon önce 28 milyon euro'ya aldığı sambacıyı bedelsiz serbest bırakırken, menajerler sarı-lacivertli ekibe oyuncuyu getirebileceklerini iletti. Yönetim ise 32 yaşındaki orta saha için teknik patron Ersun Yanal'la görüştükten sonra karar vereceklerini bildirdi.

VEDAT MURİÇ

Galatasaray'ın da ilgilendiği Muriç için 3 milyon euro artı bir oyuncu önerisi üzerine Fenerbahçe'nin fiyat artırarak Rizespor'a 3.5 milyon euro ödemeye hazır olduklarını ilettiği bildirildi. Futbolcu ile de görüşen Fenerbahçe yönetiminin bu transferi önümüzdeki hafta bitirmek istediği kaydedildi. 25 yaşındaki Kosovalı golcü, transferi için kulübü ile anlaşılmasını bekliyor. Önceliğinin Rizespor'un menfaatleri olduğunu belirten Muriç, hangi takım olursa olsun kulübünün anlaşması durumunda kendisinin de imza atacağını söylemişti.

OZAN TUFAN

Alanyaspor formasıyla sezonun ikinci yarısında başarılı bir performans sergileyen Ozan Tufan, orta sahadaki kalabalıklık ve ön liberoya yapılacak takviye nedeniyle ilk 11'de forma şansı bulamayacağını düşündüğü için Avrupa'dan gelen tekliflere sıcak bakıyor. Fenerbahçe yönetimine şu ana kadar Ozan Tufan için gelen en yüksek teklifin 3.5 milyon euro olduğu ve sarı-lacivertlilerin bu rakamı düşük bulduğu gelen haberler arasında.

İSMAİL KÖYBAŞI

Fenerbahçe'yle olan kontratı biten İsmail ile hiçbir görüşme yapılmadı.

Kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki sol bek kariyeriyle ilgili planlarını hazırladı. Avrupa'da devam etmek istediği ama sonuç alamazsa Türkiye'den gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi..

ACHRAF DARİ

Transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte kulüpler de yeni sezon öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Önümüzdeki sezon güçlü bir kadroyla yola çıkmayı planlayan Fenerbahçe'de Neustadter'in ayrılması ve Skrtel'in de durumunun belirsizliğini koruması üzerine stoper hattına düşünülen isimlerden biri de Achraf Dari oldu.

Wydad takımında forma giyen 20 yaşındaki Achraf Dari'nin Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edildi. Fas basınındaki haberlere göre genç futbolcuyu Fenerbahçe dışında Galatasaray'ın da izlediği öğrenildi. Ayrıca Wydad kulübü yönetimi de Achraf Dari için gelen tekliflerin olduğunu doğrulurken, diğer taraftan Suudi Arabistan ve Katar'dan da Dari için teklifler olduğu öğrenildi.

HATEM BEN ARFA

Her transfer döneminde talip olduğu ancak bir türlü bitiremediği 32 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusuyla bu kez anlaşan Sarı-Lacivertliler, transferi kısa süre içinde açıklayacak. Bugün sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelecek olan Ben Arfa’nın maliyetinin 3.5 milyon euro civarında olması bekleniyor. Tunus asıllı yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

BUFFON

İtalyanlar Gianluigi Buffon’un Fenerbahçe’ye gideceğini yazdı. 17 yıl boyunca kalesini koruduğu, kaptanı olduğu Juventus’tan ayrılıp, geçen sezon Fransız ekibi PSG için ter döken 41 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz günlerde kariyerinde artık yeni deneyimlere ihtiyacı olduğunu söylemişti. Buffon, “PSG yeni teklif yaptı, kabul etmedim. Yeni deneyimlere ve ateşli rekabetlere katılma hevesim ağır bastı” demişti. Bu sezon PSG’de gösterdiği performansla, 41 yaşında olduğunu belli etmemeye çalışan Buffon, otoriteler tarafından da başarılı bulundu. Bir sorun olmadığı sürece de futbol oynayacağını söyleyen İtalyan efsanesi, geçen sezon da kendisini isteyen Fenerbahçe’yi, kariyerinin son durağı olacak seçebilir. 3 Temmuz 2001’de Parma’dan Juventus’a 53 milyon euroya transfer olan Buffon, yakın tarihe kadar en pahalı kaleciydi.