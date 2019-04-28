Fenerbahçe Trabzonspor'u Valbuena ile çözdü

Başlangıç düdüğüyle birlikte oyunda üstün olan taraf Trabzonspor'du. 16. dakikada da öne geçen bordo-mavililer karşısında etkisiz kalan Fenerbahçe'de ilk hamle işe yaradı. 57. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna giren Mathieu Valbuena, dengeleri bozdu. Sarı- lacivertlilerin hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan Fransız yıldız, takımını pozisyonlara sokarken, kendi de net bir fırsat yakaladı.

GELENEĞİ SÜRDÜRDÜ

Maçın 61. dakikasında bir şutu direkten dönen Valbuena, yine büyük maçlarda farkını gösterdi. Bu sezon Beşiktaş karşısında 1 asist, G.Saray maçında 1 asist ile 1 gollük performans sergileyen Valbuena, dün akşama da damgasını vurdu. Serbest vuruşdan Trabzonspor ağlarını havalandıran tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlileri yenilgileden kurtarırken, Kadıköy'deki yenilmezlik geleneği de devam etti.

DERBİLER ONUN İŞİ

BU sezon Süper Lig'de 19 maçta forma giyen Valbuena, 8 gole katkı sağladı. 6 kez rakip fileleri havalandıran Fransız yıldız, 2 de asist yaptı. 34 yaşındaki oyuncu, hücumdaki performansının yarısını derbilerde gösterdi. G.Saray maçında 1 gol, 1 asist, Beşiktaş'a karşı 1 asist yapan Valbuena, Trabzonspor ağlarını da 1 kez havalandırdı.