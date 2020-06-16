Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı yayını!

Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı! Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında karşı karşıya gelen Fenerbahçe Trabzonspor maçı Atv’de canlı olarak yayınlanıyor. Koronavirüs nedeniyle uzun süredir maç izleyemeyen spor severler Trabzonspor Fenerbahçe maçını şifresiz olarak seyredebiliyor. 16 Haziran Salı akşamı Kadıköy’de saat 20.46’te başlayacak mücadeleyi hakem Cünet Çakır yönetiyor. İlk maçı deplasmanda 2-1 yenilen sarı lacivertliler sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. FB TS maçı canlı yayını ile ilgili detaylar haberimizde...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNALİNDE FENERBAHÇE - TRABZONSPOR KARŞI KARŞIYA!
Koronavirüs nedeniyle uzun süredir tatile giren Süper Lig geçtiğimiz hafta kalan maçları tamamlamak üzere yeniden başlamıştı. Ziraat Türkiye kupası mücadeleleri de bu akşam yayınlanan Fenerbahçe Trabzonspor maçı ile başlıyor. Saat 20.45’te başlayan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. İlk maçı kendi sahasında 2-1 kazanan Trabzonspor beraberlikle tur atlarken Fenerbahçe’nin sahadan mutlaka galip ayrılması gerekiyor.
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE!
İLK 11’LER BELLİ OLDU!
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriqi.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.
KADIKÖY’DE 24 MAÇTIR GALİP GELEMİYOR
Trabzonspor, Kadıköy’de 1997’den beri tam 24 maçtır galip gelemiyor. F.Bahçe ise rakibine karşı çıktığı son 8 resmi maçta galibiyet almayı başaramadı.
İki rakip arasında Kadıköy’deki son 4 maç beraberlikle bitti. Hüseyin Çimşir, F.Bahçe’yi hoca olarak çıktığı iki maçta da yendi.
NASIL TUR ATLARLAR?
Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.
Tur atlayan taraf, Antalyaspor - Alanyaspor eşleşmesinin galibi ile finalde kupa için karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist dev bir maçla belli oluyor... Fenerbahçe, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında havlu atan sarı-lacivertlilerde tek hedef, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyip finale çıkarak bu sezon çok fazla hayal kırıklığına uğrattığı taraftarının yüzünü güldürmek. Bordo-mavililer ise Süper Lig'de emin adımlarla ilerlerken, Kupa'da da finale yükselerek çifte kupa hedefine bir adım daha yaklaşmak.
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