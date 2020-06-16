  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Haziran 2020 Salı 20:54
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı yayını!

Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı yayını!

Paylaş

Fenerbahçe Trabzonspor kupa maçı uzun süredir futbola hasret kalan spor severler tarafından yoğun ilgi görüyor. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe Trabzsonspor maçı canlı olarak Atv ekranlarında yayınlanıyor. İlk maçı kendi sahasında 2-1 kazanan bordo mavililer Kadıköy'deki rövanş karşılaşmasından beraberlikle ya da galibiyetle ayrılmak istiyor. FB TS maçı şifresiz canlı izleme linkine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı! Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında karşı karşıya gelen Fenerbahçe Trabzonspor maçı Atv’de canlı olarak yayınlanıyor. Koronavirüs nedeniyle uzun süredir maç izleyemeyen spor severler Trabzonspor Fenerbahçe maçını şifresiz olarak seyredebiliyor. 16 Haziran Salı akşamı Kadıköy’de saat 20.46’te başlayacak mücadeleyi hakem Cünet Çakır yönetiyor. İlk maçı deplasmanda 2-1 yenilen sarı lacivertliler sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. FB TS maçı canlı yayını ile ilgili detaylar haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNALİNDE FENERBAHÇE - TRABZONSPOR KARŞI KARŞIYA!

Koronavirüs nedeniyle uzun süredir tatile giren Süper Lig geçtiğimiz hafta kalan maçları tamamlamak üzere yeniden başlamıştı. Ziraat Türkiye kupası mücadeleleri de bu akşam yayınlanan Fenerbahçe Trabzonspor maçı ile başlıyor. Saat 20.45’te başlayan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. İlk maçı kendi sahasında 2-1 kazanan Trabzonspor beraberlikle tur atlarken Fenerbahçe’nin sahadan mutlaka galip ayrılması gerekiyor.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE!

İLK 11’LER BELLİ OLDU!

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriqi.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

KADIKÖY’DE 24 MAÇTIR GALİP GELEMİYOR

Trabzonspor, Kadıköy’de 1997’den beri tam 24 maçtır galip gelemiyor. F.Bahçe ise rakibine karşı çıktığı son 8 resmi maçta galibiyet almayı başaramadı.

İki rakip arasında Kadıköy’deki son 4 maç beraberlikle bitti. Hüseyin Çimşir, F.Bahçe’yi hoca olarak çıktığı iki maçta da yendi.

NASIL TUR ATLARLAR?

Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

Tur atlayan taraf, Antalyaspor - Alanyaspor eşleşmesinin galibi ile finalde kupa için karşılaşacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Talisca'dan sürpriz açıklama

title

Florin Andone: "Sizlerden özür diliyorum"

title

CANLI | Fenerbahçe-Trabzonspor

Muslera sakatlandı!

SPOR GÜNDEMİ

İlk 11'ler belli oldu | Fenerbahçe-Trabzonspor
İlk 11'ler belli oldu | Fenerbahçe-Trabzonspor

İlk 11'ler belli oldu | Fenerbahçe-Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist dev bir maçla belli oluyor... Fenerbahçe, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında havlu atan sarı-lacivertlilerde tek hedef, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyip finale çıkarak bu sezon çok fazla hayal kırıklığına uğrattığı taraftarının yüzünü güldürmek. Bordo-mavililer ise Süper Lig'de emin adımlarla ilerlerken, Kupa'da da finale yükselerek çifte kupa hedefine bir adım daha yaklaşmak.

Andone: ‘Sizlerden özür diliyorum‘
Andone: ‘Sizlerden özür diliyorum‘

Andone: ‘Sizlerden özür diliyorum‘

Galatasaray'ın Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Rumen futbolcusu Florin Andone, sezonun kendisi için bittiğini belirtti.

Spor Bakanlığı'ndan Süper Lig kulüplerine müjde
Spor Bakanlığı'ndan Süper Lig kulüplerine müjde

Spor Bakanlığı'ndan Süper Lig kulüplerine müjde

Süper Lig'de koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Süper Lig kulüplerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi. Bakanlığı'nın devreye girmesiyle yayıncı kuruluş, acil ödenek ihtiyaçları için kaynak arayışında olan Süper Lig kulüplerine ödeme yapmaya başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da gecikmiş ödemeleri bir an önce kulüplere aktarması planlanıyor.

F.Bahçe dünyaca ünlü yıldızla büyük ölçüde anlaştı
F.Bahçe dünyaca ünlü yıldızla büyük ölçüde anlaştı

F.Bahçe dünyaca ünlü yıldızla büyük ölçüde anlaştı

Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Özellikle stoper ve bek mevkilerinde çektiği sıkıntılarla belki de şampiyonluktan olan Sarı-Lacivertliler, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı savunmacı David Luiz ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Trabzonspor'da 40 milyon TL'lik gelişme
Trabzonspor'da 40 milyon TL'lik gelişme

Trabzonspor'da 40 milyon TL'lik gelişme

Trabzonspor kulübünde eski başkan Muharrem Usta 40 milyon TL'ye yakın alacaklarından feragat ederken, kulüp ise açtığı davaları geri çekti.

Ve Trabzonspor'dan beklenen KAP açıklaması
Ve Trabzonspor'dan beklenen KAP açıklaması

Ve Trabzonspor'dan beklenen KAP açıklaması

Trabzonspor, UEFA'nın verdiği 1 yıl men cezasının iptali için CAS'a resmi itirazda bulunduklarını açıkladı.

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali kararı
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali kararı

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali kararı

UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp Lizbon'a verdi. 2021 yılında oynanacak Devler Ligi final maçı ise seyircili olarak İstanbul'da oynanacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.