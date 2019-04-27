Fenerbahçe Trabzonspor canlı yayın - FB TS maçı skoru kaç kaç?

Süper Lig 30. haftasında Fenerbahçe Trabzonspor canlı yayın için nefesler tutuldu. FB TS maçı skoru kaç kaç sorusuna da yanıt aranıyor. Saat 19:00’da başlayacak maçta Fenerbahçe Trabzonspor şifresiz canlı izleme yollarını merak eden futbol severler FB TS canlı yayın hakkında araştırma yapıyor. Ligin hem üst kısımlarını de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki ezeli rakip karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu’ndaki maçta iki takımın da mutlak galibiyete ihtiyacı var. Fenerbahçe bu maçı kazanarak rahat bir nefes alma amacında. Trabzonspor ise Şampiyonlar Ligi bileti için mücadelesini sürdürüyor.

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FENERBAHÇE’DE SON DURUM

Ligde oynadığı son 3 maçta yalnızca 2 puan kazanabilen sarı lacivertli ekip kötü gidişi durdurmak istiyor. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor deplasmanında mağlup olan Fenerbahçe’de hedef bu maçta mutlak 3 puan. Ligde topladığı 33 puanla 14. sırada bulunan Ersun Yanal’ın öğrencileri, bu maçı kaybettiği takdirde ligin son haftalarına küme düşme hattı stresinde girecek. Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor'a evinde 21 maçtır yenilmiyor.

TRABZONSPOR’DA SON DURUM

Ligin formda takımlarından Trabzonspor, oynadığı son 5 maçı kazanarak büyük bir çıkış yakaladı. Geçen hafta konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 2-1’le geçen bordo mavili ekipte moraller yerinde. Trabzonspor bu maç öncesi topladığı 52 puanla ligin 4. sırasında yer alıyor. Bordo mavili ekibin en büyük gol silahları yine Hudo Rodallega ve Anthony Nwakaeme olacak. Bu ikili ligde rakip fileleri toplam 23 kez sarsmayı başardı.

FENERBAHÇE – TRABZONSPOR CANLI YAYIN

SAAT: 19:00

STAT: Fenerbahçe Ülker Stadyumu

HAKEM: Cüneyt Çakır

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Zajc, Ayew, Soldado.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Abdülkadir Parmak, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Victor Moses ve Serdar Aziz’in yanı sıra sarı kart cezalısı İsmail Köybaşı ile kırmızı kart cezası bu maçla tamamlanacak Mehmet Ekici, Trabzonspor karşısında forma giyemiyor. Kanarya’da ise Martin Skrtel, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter ve Tolgay Arslan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karadeniz ekibinde, Ogenyi Onazi ve Caleb Ekuban’ın sakatlıkları bulunuyor.

TRABZSONPOR 22 YILDIR KAZANAMIYOR

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek rakibi karşısında iç sahada 8 yıllık maç kazanamama özlemini sonlandıran Trabzonspor, deplasmandaki 22 yıllık galibiyet hasretine bu kez son vermek istiyor. Fenerbahçe’yi Kadıköy’de en son 23 Ağustos 1997’de 3-1 mağlup eden, rakibi karşısında son 21 dış saha maçında 12 mağlubiyet ve 9 beraberlik alıp, galip gelemeyen bordo-mavililer, bu kez gülen kazanmanın peşinde.

CÜNEYT ÇAKIR SÜRPRİZİ

Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe – Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu. Çakır’ın 3 sene sonra sarı lacivertlilerin Kadıköy’deki iç saha maçına, 4 sene sonra da Fırtına’nın bir maçına çıkacak.

Spor Toto Süper Lig’de 30. haftanın en kritik maçlarından birisi Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Kadıköy’de oynanacak. Zorlu mücadeleye MHK tarafından atanan hakem Cüneyt Çakır uzun bir süre sonra iki ezeli rakibin maçını yönetecek.

Cüneyt Çakır, Kanarya’nın sahasında son olarak 20 Ekim 2016 tarihinde oynanan Galatasaray derbisini yönetmişti. Çakır, Sow’un röveşata golünü faul gerekçesiyle geçersiz sayıp büyük tepki gördüğü 12 Aralık 2016’daki Antalyaspor maçından bu yana ise Kadıköy’de maç yönetmezken, 7 deplasman maçında görev aldı. Çakır’ın düdük çaldığı son Fenerbahçe maçı bu sezon 1-1 biten Bursaspor maçı.

Tecrübeli hakem, 4 yıl sonra ilk kez Trabzonspor’un maçını yönetecek. Tecrübeli hakem, son olarak bordo-mavililerin 19 Eylül 2015’te sahasında oynadığı Galatasaray maçında görev alırken Fırtına’nın bir penaltısını vermediği gerekçesiyle büyük tepki görmüştü. O tarihten beri Trabzonspor maçı yönetmeyen Çakır, uzun bir aranın ardından ilki yaşayacak.

Fenerbahçe – Galatasaray maçının ardından yaşanan VAR tartışmaları için geçtiğimiz hafta bir yazılı açıklama yayınlayan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik’in “Bazı kulüplerimizin istemediği hakemleri maçlarında görevlendirdik. Ambargolu hakem cümlesini kaldırdık” sözleri dikkat çekerken Cüneyt Çakır ataması da bu yönde bir adım olarak yorumlandı.