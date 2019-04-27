Fenerbahçe Trabzonspor canlı radyodan dinle - FB TS canlı radyo yayını

Fenerbahçe Trabzonspor canlı radyo yayını nasıl dinlenir? FB TS maçı canlı radyodan dinleme yolları futbol severlerin merak konusu. Süper Lig’de heyecan son hızıyla devam ediyor. Ligin son haftalarına girilirken Fenerbahçe sahasında ezeli rakiplerinden Trabzonspor’u konuk edecek. Saat 19:00’da başlayacak maçın hakemi ise Cüneyt Çakır. Fenerbahçe Trabzonspor canlı radyo yayınına sayfamızdan ulaşabilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz.

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FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Trabzonspor, bugün saat 19.00'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı beIN SPORT 1'den canlı izlenebilecek. Aynı zamanda AKSAM.COM.TR üzerinden canlı maç takibini yapabilirsiniz.

FENERBAHCE KAYBEDERSE

1-Performansıyla eleştirilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın koltuğu sallanır. Yönetim, listesinin ilk sırasında yer alan Abdullah Avcı’yı yeni sezonda takımın başına getirmek için harekete geçer.

2-Takımda sezon sonunda 12 oyuncunun sözleşmesi bitiyor. 12 oyuncunun sözleşme yenileme şansı ortadan kalkar. Yeni hocanın raporuna göre son karar verilir. Genç oyuncular daha çok şans alır. 3 Başkan Ali Koç, Mayıs ayında olağanüstü seçim kararı alarak güven tazelemeye gider. Başkan Koç, yönetiminde sorunlar yaşayan bazı isimlerle yollar ayrılır. Güçlü isimleri yönetimine dahil eder.

4-Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un çok önem verdiği ‘Fener Ol’ kampanyası büyük zarar görür. Finansal Fair play sıkıntısı yeniden ortaya çıkar. Yapılacak yeni sponsor anlaşmaları büyük yara alır.

KOZU JAiLSON

ERSUN Yanal, kadroda bazı değişikler yapacak. Serdar Aziz’in sakatlığı Ersun Yanal’ın savunma kurgusunda zorunlu değişikliğe gitmesine neden oldu. Savunmanın merkezi Skrtel-Sadık’tan oluşacak. Yanal, forvet arkasında ise Eljif-Zajc arasındaki kararını henüz vermedi. Eleştirilen Tolgay’ın yerine Jailson görev alacak.

TRABZONSPOR KAYBEDERSE

1-Trabzonspor’un tam 22 senelik Kadıköy hasreti devam edecek. Fenerbahçe’ye karşı devam eden hüsran karşısında Trabzonspor taraftarının takıma olan tutumu değişir. Ünal Karaman, büyük yara alır.

2-Kalan haftalarda Bordo-Mavili takımın motivasyonu aşağı çekilir. Teknik Direktör Ünal Karaman’ın istediği ve planladığı hedeften uzaklaşılır. Yeni sözleşmeler konusunda yönetim farklı kararlar alabilir.

3-Avrupa takımlarının gözdesi halinde olan Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı gibi isimlerin piyasa değeri aşağı çekilir. Bu oyuncuların transfer görüşmeleri ön plana çıkar. Bu da takımı etkiler.

4-Trabzonspor, mali anlamda da büyük zarar görür. Forma satış, TFF performans gelirlerinde büyük düşme olur. Kalan haftalarda yönetim maddi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalabilir.

Nwakaeme bileniyor

ATTIĞI 10 gol ve yaptığı 7 asistle fırtına gibi esen Trabzon’’un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme F.Bahçe maçını bekliyor. Beşiktaş ve Galatasaray kalesini boş geçmeyen yıldız oyuncu bugün deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe kalesini de boş geçmemeyi hedefl iyor. Başarılı oyuncu Ünal Karaman’ın büyük kozu olacak.

FENERBAHÇE MAÇA HAZIR

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, bu antrenmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bugün deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Kaptan Cemil Usta Sahası'nda basına kapalı çalışma gerçekleştirdi.

Futbolcular, idmanda ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar yaptı.

Sakatlığı bulunan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi antrenmanda yer almazken, geçirdiği hasarlı trafik kazası sonrasında izin verilen Hüseyin Türkmen takımla çalıştı.