  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Şubat 2020 Perşembe 21:05
  • |
  • 13 Şubat 2020 Perşembe 21:05

Fenerbahçe top kapma ve pas çalıştı

Fenerbahçe top kapma ve pas çalıştı

Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gruplar halinde yapılan maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Ankara'ya gidecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth'a verilen cezaya sert tepki: Bu karar kabul edilemez

title

Beşiktaş, Shaquielle McKissic ile yollarını ayırdığını açıkladı

title

Hüseyin Çimşir, Sörloth'a verilen cezayla ilgili konuştu: Yerini dolduracak arkadaşlarımız var

Kupa Maçının Oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı´nın Zemini Karla Kaplandı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Galatasaray derbisinde de yok
Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Galatasaray derbisinde de yok

Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Galatasaray derbisinde de yok

Fenerbahçe, Ankaragücü maçı öncesi Garry Rodrigues’ten gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen başarılı futbolcu, Galatasaray derbisi de dahil 3 maçı kaçıracak.

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, sezon başı transfer edilen Shaquielle McKissic ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. ABD'li basketbolcu, Yunan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.

Trabzonspor kupada yarı finalde
Trabzonspor kupada yarı finalde

Trabzonspor kupada yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda B.B. Erzurumspor'u 4-1 mağlup etti. Bordo-Mavililer bu sonuçla kupada yarı finale yükselip Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Trabzonsporlu Sörloth'un cezası belli oldu
Trabzonsporlu Sörloth'un cezası belli oldu

Trabzonsporlu Sörloth'un cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth’a 2 maç men cezası verdi.

Başkan, Sörloth'a verilen cezaya için bakın ne dedi
Başkan, Sörloth'a verilen cezaya için bakın ne dedi

Başkan, Sörloth'a verilen cezaya için bakın ne dedi

PFDK'nın Trabzonsporlu Alexander Sörloth'a 2 maç men ve 8500 TL para cezası vermesinin ardından Bordo-Mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan sert açıklamalar geldi.

TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı kararını açıkladı!
TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı kararını açıkladı!

TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı kararını açıkladı!

TFF, Göztepe-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçlarında kural hatası olmadığına karar verdi.

Hüseyin Çimşir, Sörloth'a verilen cezayla ilgili ne dedi?
Hüseyin Çimşir, Sörloth'a verilen cezayla ilgili ne dedi?

Hüseyin Çimşir, Sörloth'a verilen cezayla ilgili ne dedi?

Büyükşehir Belediye Erzurumspor´u 4-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası´nda adını yarı finale yazdıran Trabzonspor´da teknik direktör Hüseyin Çimşir, şans verdiği genç oyuncuların iyi bir mücadele sergilediklerini söyledi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.