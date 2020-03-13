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  • Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için mali sıkıntılar sebebiyle Abdullah Avcı'ya yöneldi
  • 13 Mart 2020 Cuma 10:44
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  • 13 Mart 2020 Cuma 11:01

Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için mali sıkıntılar sebebiyle Abdullah Avcı'ya yöneldi

Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için mali sıkıntılar sebebiyle Abdullah Avcı'ya yöneldi

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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç'un önceliği yabancı antrenör olsa da ekonomik sıkıntılar Sarı-Lacivertlileri Türk teknik direktörlere itiyor. Bu bağlamda daha önce yalanlanan Abdullah Avcı tekrar gündeme gelirken diğer aday ise Erol Bulut.

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar baba Lucescu, sezon sonunda oğul Lucescu formülü masada beklerken, mali gerçekler her şeyi değiştirdi. Fenerbahçe'nin Mart sonuna kadar ödemesi gereken ciddi bir borç yükü var. Bu bedelin 800 milyon TL civarında olduğu konuşuluyor. Sarı lacivertlilerin, Mayıs ayında TFF tarafından belirlenecek olan harcama limitinin de son derece az olması bekleniyor. Bu nedenle yabancı teknik adam ihtimalinin yok denecek kadar az olduğu belirtiliyor.

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Bu gelişmeler ışığında Türk teknik direktörler ön plana çıkmış durumda. Ve daha önce "Listemizde yok" denilen Abdullah Avcı da tekrar gündemde. Zira iki yıl daha Avcı'nın ücretini Beşiktaş'ın ödeyecek olması önemli bir faktör. Beşiktaş'ta yıllık ücreti 12 milyon TL alan Avcı, başka bir takımla daha düşük bir rakama anlaşsa bile farkı siyah-beyazlılar ödeyecek. Diğer aday ise Erol Bulut.

(Sabah)

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Fenerbahçe yönetimi takımın başına yabancı teknik direktör getirmek istese de mali sıkıntılar Sarı-Lacivertlileri yerli antrenöre zorluyor. Gündemde Abdullah Avcı ve Erol Bulut var.

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