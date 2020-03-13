Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için mali sıkıntılar sebebiyle Abdullah Avcı'ya yöneldi

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar baba Lucescu, sezon sonunda oğul Lucescu formülü masada beklerken, mali gerçekler her şeyi değiştirdi. Fenerbahçe'nin Mart sonuna kadar ödemesi gereken ciddi bir borç yükü var. Bu bedelin 800 milyon TL civarında olduğu konuşuluyor. Sarı lacivertlilerin, Mayıs ayında TFF tarafından belirlenecek olan harcama limitinin de son derece az olması bekleniyor. Bu nedenle yabancı teknik adam ihtimalinin yok denecek kadar az olduğu belirtiliyor.
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Bu gelişmeler ışığında Türk teknik direktörler ön plana çıkmış durumda. Ve daha önce "Listemizde yok" denilen Abdullah Avcı da tekrar gündemde. Zira iki yıl daha Avcı'nın ücretini Beşiktaş'ın ödeyecek olması önemli bir faktör. Beşiktaş'ta yıllık ücreti 12 milyon TL alan Avcı, başka bir takımla daha düşük bir rakama anlaşsa bile farkı siyah-beyazlılar ödeyecek. Diğer aday ise Erol Bulut.
(Sabah)
TFF, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak değerlendirilen Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülke genelinde görülmesi nedeniyle, Gelişim Liglerini (U19,U17,U16,U15,U14) iptal etti.
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Koronavirüs nedeniyle spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararı alınması nedeniyle Galatasaray'dan bir açıklama geldi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'Liglerin seyircisiz oynanması yerine 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi' görüşü savunuldu.
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