Fenerbahçe taraftarından yönetime sol bek isyanı: Aylarca bizi Kolarov'la oyaladınız

KADRO SİL BAŞTAN KURULDU

FENERBAHÇE, transfer sezonunu hareketli geçiren takımlardan biriydi... Kadrosunu baştan aşağıya yenileyen ve 21 oyucuyla yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, 13 yeni ismi de renklerine bağladı. Kaleden savunmaya, orta sahadan forvete kadar bütün bölgelerine takviye yapan Fenerbahçe, transferin son gününde bombayı patlatarak Luiz Gustavo’ya imza attırdı. Ancak Sarı-Lacivertli taraftarlar yapılan bu transferlere rağmen yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu.

BAŞKAN KOLAROV NEREDE?

TARAFTARIN sinirlendiren ise transfer tahtasının kapanmasına rağmen sol bek transferi yapılmayışı... İsmail Köybaşı ile yolların ayrılmasının ardından takımdaki tek sol bek olan Hasan Ali’nin sakatlanması bu bölgeye acil transfer ihtiyacı doğurdu. Aylarca Kolarov’un transferi için uğraşan yönetim, bunda başarılı olamayınca taraftar isyan etti. Başkan Ali Koç’a serzenişte bulunan Sarı-Lacivertliler, “Başkan, sol bek nerede? Kolarov’la bizi aylarca oyaladınız, nerede sol bek” gibi mesajlarla tepkilerini dile getirdi.

(Güneş)