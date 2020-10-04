Fenerbahçe taraftarından Bulut'a Tolga Ciğerci tepkisi

Milliyet

Karagümrük maçında Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Tolga Ciğerci'yi oyuna alması sosyal medyada en çok konuşulan gündem maddelerinden oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un Tolga Ciğerci'yi oyuna alması sosyal medyada en çok konuşulan gündem maddelerinden oldu.

Skor 2-0 iken ve dakikalar 74'ü gösterirken Tolga hamlesi yapan Bulut, oyunun gidişini de etkiledi. Tolga Ciğerci'nin girmesi sonrası geriye çekilen Fenerbahçe, kalesinde 2 penaltı tehlikesi yaşadı. Sarı-lacivertliler bu duruma sert tepki gösterdi, eleştiriler getirdi.