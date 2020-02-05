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  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 08:34
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  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 08:34

Fenerbahçe taraftarından Alanyaspor maçı için gövde gösterisi

Fenerbahçe taraftarından Alanyaspor maçı için gövde gösterisi

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12. adam, Trabzon yenilgisi sonrası takımı 01.30’da hava limanında karşılayarak şampiyonluk yolunda omuz omuza olduklarını göstermişti. Taraftarlar, Alanya maçında da Kadıköy’de şölen havası estirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe’ye Trabzon mağlubiyeti sonrası en büyük moral, taraftarından geldi. Yüzlerce Sarı-Lacivertli futbolsever, kafileyi Trabzon dönüşü havalimanında şampiyonluk şarkıları ve meşalelerle karşıladı. Ersun Yanal ve futbolculara şampiyonluk yolunda omuz omuza olduklarını bir kez daha gösterdi.

12. adam, aynı desteği cumartesi günü Alanyaspor karşısında da sergilemeye hazırlanıyor. Dün sadece Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeler için biletler satışa çıksa da yoğun ilgi gördü. Yarınki genel satışla birlikte biletlerin tamamının kısa sürede tükenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Alanyaspor karşılaşmasında 50 bin taraftarın tribünlerdeki yerini alarak şampiyonluk yolundaki bu kritik maçta Kadıköy’ü bayram yerine çevirmesi bekleniyor.

Zorlu müsabakada Fenerbahçe’nin en önemli silahı her zamanki gibi 12. adamı olacak.

(Fanatik)

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