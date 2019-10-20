Fenerbahçe sürprize izin vermedi

Süper Lig'de 8. hafta maçında Yukatel Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lık skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Tolga Ciğerci ve 62. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Yukatel Denizlispor'un tek golü 73. dakikada Oscar Estupinan'dan geledi.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 14'e yükseltti ve haftayı 3. sırada kapattı. Yukatel Denizlispor 8 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

ERSUN YANAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK!

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 1-0 yenildikleri Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Max Kruse ile Jailson, Yukatel Denizlispor maçında forma giyemedi. Sakatlıkları bulunan Dirar ve Kruse kadroda yer almazken, Jailson yedek soyundu.

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal, bu oyuncuların yerine Denizli deplasmanında, sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Hasan Ali Kaldırım ile Serdar Aziz ve Garry Rodrigues'e ilk 11'de yer verdi. Ayrıca sakatlığı geçen fakat maç eksiği bulunan Victor Moses yedekler arasında yer aldı.

MEHMET ÖZDİLEK, İLK MAÇINDA RODALLEGAYI KULLANAMADI

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Fenerbahçe karşısında yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı. Denizli ekibinde Hugo Rodallega sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

FENERBAHÇE İSTEKLİ BAŞLADI

Fenerbahçe ilk dakikadan itibaren maça istekli başladı. Maçın hemen başında gol bulmak isteyen Fenerbahçe, kalabalık şekilde Denizlispor kalesine gitmeye çalıştı. Karşılaşmanın 4. dakikasında Denizlispor savunması, Tolga Ciğerci'nin sağ kanattan yaptığı ortada topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topla buluşan Emre Belözoğlu, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Stackhowiak, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.

TOLGA CİĞERCİ'NİN FIRSATÇILIĞI

Fenerbahçe rakip kalede gol için ataklarını sıklaştırırken, Denizlispor ise kaptığı toplarla hızlı çıkmaya çalıştı. Ancak Denizlispor, istediği pozisyonları bulamadı. İlk yarının sonuna yaklaşılırken, Fenerbahçe aradığı golü 39. dakikada buldu. Sağ kanatta Isla'nın ortasında Vedat Muriqi'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Tolga Ciğerci'nin şutunda, top kaleci Stackhowiak'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu ve Fenerbahçe bu golle soyunma odasına önde gitti.

FENERBAHÇE'DEN SIKI ORTA SAHA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ikinci yarıya başlarken, 11'de değişiklik yapmadı. Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise Hadi Sacko'nun yerine Olcay Şahan'ı sahaya sürdü. Ev sahibi Denizlispor, ikinci yarının ilk dakikalarında Fenerbahçe kalesinde yine üretken bir görüntü sergileyemedi. Sarı-lacivertlilerin orta sahası, Denizlispor ataklarını başlamadan orta sahada sonlandırdı.

EMRE BELÖZOĞLU GETİRDİ, VEDAT BİTİRDİ

Milli Takım'dan sol kaburgasında ezilmeyle dönen Emre Belözoğlu, Denizlispor deplasmanında Fenerbahçe'nin en çok alkış toplana isimlerinden biri oldu. Ayrıca tecrübeli oyuncu, 62. dakikada maçın kaderine doğrudan etki etti. Emre Belözoğlu ön alanda yaptığı baskıyla topu Sackey'den söktü ve sağ taraftan ceza sahasına girdi. Tecrübeli futbolcunun sağ ayağıyla içeri çevirdiği topa Vedat Muriqi dokundu ve skoru 2-0'a getirdi. Bu arada Emre Belözoğlu, 62. dakikada yerini Deniz Türüç'e bıraktı.

DENİZLİSPOR FARKI İNDİRDİ AMA...

Fenerbahçe, Denizlispor deplasmanında farkı ikiye çıkartırken, bir anda kalesinde beklemediği bir gol gördü. Maçın 73. dakikasında Denizlispor'da paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Aissati'nin ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Estupinan, kaleci Altay'dan önce kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe, Denizlispor'un golünden sonra kalesini daha iyi savunmak için çaba sergiledi. Denizlispor, beraberlik golünü bulabilmek için tüm riskleri alırken, Fenerbahçe geride boşluk bırakmadı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal, 84. dakikada Tolga Ciğerci'nin yerine Jailson'u da oyuna sürerek savunmayı güçlendirmek istedi. Kalan bölümde gol olmayınca, Fenerbahçe iki golle 3 puana ulaştı.