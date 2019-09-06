Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 3 haftasında en iyi istatistiklere sahip takım oldu
Süper Lig’de ilk 3 hafta geride kalırken, 4 büyükler arasında en fazla puan toplayan (7) en iyi istatistiklere sahip olan takım Fenerbahçe oldu.
Sarı-Lacivertliler isabetli şutta 7 ile ezeli rakipleri Galatasaray (6), Trabzonspor (4) ve Beşiktaş’ı (3) geride bıraktı. Maç başına ortalama net 16 gol pozisyonuna giren Kanarya bu alanda da PSG ve Manchester City ile yarışıyor. Pas yüzdesinde de zirvede olan Fenerbahçe savunmada da rakiplerine en az pozisyon veren (8) takım durumunda. Fener’i 10’la Beşiktaş, 13’le G.Saray, 16 ile Trabzon izledi.
(Star)