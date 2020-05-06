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aksam.com.tr
  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:26
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  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:26

Fenerbahçe stoper krizini Naldo ile çözüyor

Fenerbahçe stoper krizini Naldo ile çözüyor

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Fenerbahçe, bu sezon en fazla sıkıntı yaşadığı bölge olan stoper mevkisine ‘sağlam' bir transfer yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler, Espanyol ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı savunmacı Naldo'yu kadrosuna katmak istiyor. 31 yaşındaki stoper ile Göztepe de ilgileniyordu.

İspanyol ekiplerinden Espanyol'da forma giyen 31 yaşındaki stoper Naldo, corona virüsü salgını sebebiyle Temmuz ayının son haftasında sona ermesi planlanan La Liga'nın bitiminde veda etmek istiyor.

Normal şartlarda sözleşmesi bu sezon bitecek olan Brezilyalı savunmacı, '25 maç oynarsa kontratı 1 yıl uzar' opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Espanyol ile bir görüşme yapacağı belirtilen Naldo'nun bu opsiyonu karşılıklı olarak sonlandırmayı planladığı belirtildi.

Başarılı savunmacının böylece bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olabileceği kaydedildi. Öte yandan oyuncuyla bir diğer Süper Lig ekibi Göztepe de ilgileniyordu.

NALDO KİMDİR?

Brezilya'da Sao Joao ekibinden yetişen ve ülkesinde Ponte Preta, Cruzeiro ve Gremio ekiplerinde de görev yapan Naldo, Avrupa'da ise Granada, Bologna, Udinese, Getafe, Sporting Lizbon ve Krasnodar ekiplerinde de top koşturdu. Brezilyalı stoper kulüp kariyerinde 207 resmi maça çıkarken bu maçlarda 4 gol kaydetmeyi başardı. Futbol hayatı boyunca 3 kez kırmızı kart gören 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon La Liga'da 16 maçta sahaya çıkarken 1 golün de asistini yaptı.

(Skorer)

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Fenerbahçe, bu sezon en fazla sıkıntı yaşadığı bölge olan stoper mevkisine ‘sağlam' bir transfer yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler, Espanyol ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı savunmacı Naldo'yu kadrosuna katmak istiyor. 31 yaşındaki stoper ile Göztepe de ilgileniyordu.
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