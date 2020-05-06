Fenerbahçe stoper krizini Naldo ile çözüyor

İspanyol ekiplerinden Espanyol'da forma giyen 31 yaşındaki stoper Naldo, corona virüsü salgını sebebiyle Temmuz ayının son haftasında sona ermesi planlanan La Liga'nın bitiminde veda etmek istiyor.
Normal şartlarda sözleşmesi bu sezon bitecek olan Brezilyalı savunmacı, '25 maç oynarsa kontratı 1 yıl uzar' opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Espanyol ile bir görüşme yapacağı belirtilen Naldo'nun bu opsiyonu karşılıklı olarak sonlandırmayı planladığı belirtildi.
Başarılı savunmacının böylece bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olabileceği kaydedildi. Öte yandan oyuncuyla bir diğer Süper Lig ekibi Göztepe de ilgileniyordu.
NALDO KİMDİR?
Brezilya'da Sao Joao ekibinden yetişen ve ülkesinde Ponte Preta, Cruzeiro ve Gremio ekiplerinde de görev yapan Naldo, Avrupa'da ise Granada, Bologna, Udinese, Getafe, Sporting Lizbon ve Krasnodar ekiplerinde de top koşturdu. Brezilyalı stoper kulüp kariyerinde 207 resmi maça çıkarken bu maçlarda 4 gol kaydetmeyi başardı. Futbol hayatı boyunca 3 kez kırmızı kart gören 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon La Liga'da 16 maçta sahaya çıkarken 1 golün de asistini yaptı.
(Skorer)
Sağlık Bakanı Koca, Özdemir'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalar yaptı: “Görüşmede, müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır. TFF, kendi iradesiyle kararını verecektir.”
Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından Necdet Ergün, Engin Verel'e konuştu: “Elimle Galatasaray'a gol atmıştım. Maçtan sonra da ‘Elimle gol attığımı bütün Türkiye gördü ama hakem görmedi' dedim. Maradona benden görüp eliyle gol attı.”
Sarı kırmızılı yönetim, prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Semih Kaya ve Oğulcan Çağlayan'ı resmen G.Saraylı yapacak. Erdoğan Yeşilyurt'u da almak isteyen Aslan; Lemina ve Onyekuru'yu yeniden kiralamak için masaya oturacak.
Küçük rakamdan büyük olay... Yönetim, 100 bin Euro alacağı olan Atiba'ya, “50'sini şimdi ödeyelim, kalanını ertele” dedi, tecrübeli oyuncu teklifi kabul etmedi. Kanadalı yıldız ile sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Watford'ta bulunan Luis Javier Suarez Charris için İngiliz ekibine yeni teklifle gitti. 22 yaşındaki golcü için daha önce Watford'a Mbaye Diagne'yi teklif eden Cimbom, bu teklifin reddedilmesi üzerine yeni bir öneriyle Premier Lig ekibinin kapısını çaldı: Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın. Satın alma opsiyonu da ekleyelim.
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, futbola teknik direktör olarak devam etme kararını açıkladı…
Fenerbahçe, bu sezon en fazla sıkıntı yaşadığı bölge olan stoper mevkisine ‘sağlam' bir transfer yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler, Espanyol ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı savunmacı Naldo'yu kadrosuna katmak istiyor. 31 yaşındaki stoper ile Göztepe de ilgileniyordu.