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Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Ülker Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.     

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basın mensuplarına kapalı bölümünde Spartak Trnava maçının taktik provasının gerçekleştirildiği öğrenildi.     

Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Welz yönetecek.  

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