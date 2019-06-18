Fenerbahçe son dakika transfer haberleri: Kagawa, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi. Shinji Kagawa, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Japon futbolcunun açıklamaları sonrası transferde hareketli saatler yaşanmaya başladı. Fenerbahçe taraftarı müjdeli haberi bekliyor. Kagawa, Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili, "Türkiye’de güzel günler geçirdim. Yeniden Süper Lig’de forma giymek benim için de güzel olur" dedi.

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Geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa yeniden Süper Lig’e dönebilir. Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas’a talip olan Borussia Dortmund kulübü, transfer görüşmeleri sırasında Kagawa’yı da Sarı-Lacivertli takıma takasta kullanılmak üzere önermişti. Fenerbahçe cephesinden bu konuda henüz Alman ekibine bir cevap verilmese de Japon futbolcu, Kanarya’da forma giyebileceğini açıkladı. Kagawa Alman basınına konuşurken, “Türkiye’de güzel günler geçirdim. Yeniden Süper Lig’de forma giymek benim için de güzel olur” diyerek, gelebileceğini vurguladı.

KAGAWA KİMDİR?

Shinji Kagawa, 17 Mart 1989 tarihinde Kobe, Japonya'da dünyaya geldi.

Henüz ilkokul çağlarında futbola başlayan Kagawa, 2001 senesinde FC Miyagi Barcelona altyapısına dahil oldu.

İlk profesyonel sözleşmesini ise, 2006 senesinde Cerezo Osaka ile imzalayan forvet oyuncusu, 2006-10 yılları arasında çıktığı 125 maçta 55 gol buldu.

Ardından 23 Ağustos 2010 tarihinde 300 bin Euro karşılığında Alman kulüp Borussia Dortmund'a transfer oldu. Bu takımda oynadığı futbol ile adını dünya genelinde duyurmayı başaran Japon futbolcu, 2010-12 yılları arasında Alman ekiple çıkmış olduğu 49 maçta 21 kez rakip ağları havalandırdı.

Bundesliga'da 17 maçta 8 gol atarak takımının ilk yarıyı lider bitirmesinde etkili oldu. Devre arasında oynanan AFC Asya Kupası'nda ayağı kırılınca çok formda başladığı sezonu kapatmak zorunda kaldı.

2012 senesinde İngiliz ekip Machester United'a transfer olan Kagawa, kariyerindeki ilk hat-tricki burada yaptı. 2 sezon forma giydiği Machester United'dan 2014 senesinde ayrıldığında, 38 maçta 6 gol bulmuştu.

2014'te eski takımı Borussia Dortmund'a geri döndü. Halen Alman ekibin formasını giyen Kagawa, 2008 senesinden bu yana da Japonya Milli Takım formasını giymektedir.

(Star)