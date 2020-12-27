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aksam.com.tr
  • 27 Aralık 2020 Pazar 11:10
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Fenerbahçe sezon sonunda Burak Kapacak için tekrar girişimde bulunacak

Fenerbahçe sezon sonunda Burak Kapacak için tekrar girişimde bulunacak

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Sabah

Sezon başında Burak Kapacak için Bursaspor'un kapısını çalan Fenerbahçe, Yeşil-Beyazlıların 5 milyon TL talep etmesi üzerine transferi askıya almıştı. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda geç sağ kanat oyuncusu için bir kez daha harekete geçecek.

Fenerbahçe devre arası transferi için fırsat kollarken bir yandan sezon sonu çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin Bursaspor'un genç oyuncusu Burak Kapacak'ı yakın takibe aldığı ve sezon sonu için oyuncuyla ilgili girişimde bulunmayı planladığı bildirildi.

RAPORLAR OLUMLU

Fenerbahçe'de yakın takip edilen Burak'la ilgili raporların hayli olumlu olduğu kaydedildi. 1999 doğumlu Burak Kapacak'ın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor

5 MİLYON TL İSTENİNCE TRANSFER YATMIŞTI

Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Burak için girişimde bulunmuş ancak Bursaspor'un 5 milyon TL'lik bonservis talebi nedeniyle transfer rafa kalkmıştı. Burak'ın iyi performansının devam ediyor olması Fenerbahçe'de ismini de yeniden gündeme getirdi.

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