Fenerbahçe, Serkan Acar'ı andı

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Eski milli futbolcumuz ve genel müdürümüz Serkan Acar'ı vefatının 7. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 17 yaşında A takımla maça çıkan Serkan Acar, kaptanlık da yaptığı sarı-lacivertli takımda 300'e yakın lig müsabakasında forma giydi.
Sarı-lacivertli takımla 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975 ve 1977-1978 sezonlarında lig, 1967-1968 ve 1973-1974 sezonlarında Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Serkan Acar, 50 yıla yakın içinde yer aldığı Fenerbahçe Kulübünde futbolculuğun ardından menajerlik, kulüp müdürlüğü ve idari koordinatörlük görevlerini yaptı.
Galatasaray'ın bir dönemine damga vurmuş ‘Rambo Yusuf'tan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya ile görüştüm. 400 milyon teklif etti. 325 peşin, 75 milyonu çek. Ben ayrılmayı düşünmedim. Alp Yalman'a söyledim. Beni odaya kilitledi. Sonra da Galatasaray'a imza attım.”
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