Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Yeni tip koronavirus (Kovid-19) pandemisi sebebiyle uzun süre ara verilen ligdeki son 6 maçında galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, kalan bölüm öncesinde iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor.
TAHİR KARAPINAR İLE İLK KEZ
Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor karşısında takımın başında Tahir Karapınar yer alacak.
Eski teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılışının ardından herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan sarı-lacivertlilerde son olarak altyapı koordinatörlüğü görevine getirilen Karapınar, takımın başında sahaya çıkacak.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Kayserispor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Max Kruse forma giyemeyecek.
Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, sarı kart görmesi durumunda Kasımpaşa deplasmanında cezalı duruma düşecek.
ALTAY YENİDEN KALEYE GEÇECEK
Fenerbahçe'de genç kaleci Altay Bayındır, yeniden kaleyi devralacak.
Sezon boyunca istikrarlı bir görüntü sergileyen 22 yaşındaki eldiven, pandemi sürecinden önce fıtık ameliyatı olmuş ve son İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyememişti.
Altay, teknik ekibin forma şansı vermesi durumunda Hes Kablo Kayserispor'a karşı kalede yerini alacak.
Fenerbahçe'de ligde son oynanan Konya deplasmanında kaleyi Harun Tekin korumuştu.
DİRAR GERÇEK POZİSYONUNA DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de sezonun genelinde pozisyonunun aksine sol bekte görev yapan Nabil Dirar, yeniden sağ bekte oynayacak.
Sarı-lacivertlilerde Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın ayrılışının ardından Dirar, yeniden kendi pozisyonuna dönecek.
Savunmanın sol tarafında Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda ise Simon Falette ya da Deniz Türüç'ün forma giymesi bekleniyor.
Simon Falette'in sol bekte oynama durumunda ise savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Luiz Gustavo ikilisi görev alacak.
Teknik heyetin sol bekte tercihi Deniz Türüç olması durumunda da stoper tandemi Serdar Aziz-Simon Falette ikilisinden oluşacak.
MUHTEMEL 11’LER
Fenerbahçe: Altay, Ozan, Serdar, Falette, Dirar, Gustavo, Ömer Faruk, Emre Belözoğlu, Mehmet Ekici, Rodrigues, Mevlüt
Kayserispor: Lung, Zoran, Diego, Sapunaru, Emre Taşdemir, Djedje, Mensah, Hüseyin, Mesanovic, Situm, Kravets
Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mariano ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırma kararı alan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de istediği sağ bek Omar Elabdellaoui ile prensip anlaşmasına vardı. 28 yaşındaki Norveçli futbolcunun Olympiakos ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.
Jean Michael Seri'nin akıbetinin belirsizliğini koruduğu Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Belçika basını, Sarı-Kırmızılıların 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha Fabinho'nun transferini bitirmek üzere olduğunu yazdı. Sao Paulo ile sözleşmesi 2 hafta sonra bitecek olan 1999 doğumlu futbolcu, stiliyle Felipe Melo'ya benzetiliyor.
Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, taktik provalarda orta saha merkezinde Lemina, Seri, Ömer Bayram üçlüsünü deniyordu ancak tecrübeli hoca son çalışmada karar değiştirdi ve Lemina ile Seri'nin yanında Younes Belhanda'yı görevlendirdi. Terim, idman sonrası da Faslı yıldızla görüşme gerçekleştirdi.
Mohamed Elneny'nin geçtiğimiz cuma günü apar topar eşyalarını toplayıp Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdiği ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılardan alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle ayrılmak isteyen Mısırlı futbolcuyu, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Arsenal durdurdu. Beşiktaş yönetimi de Elneny'nin alacaklarının yarısını ödeyince 27 yaşındaki futbolcu kararını değiştirdi.
Galatasaray son dakika transfer haberi. Luyindama'ya üst üste gelen teklifler nedeniyle alternatif arayan Galatasaray, Mert Çetin için bir kez daha Roma'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Sergen Yalçın, Loris Karius'un gidişi sonrasında kalede Ersin ve Utku arasında seçimini yapmadı. İleri uçta ise Burak Yılmaz'ın cezası nedeniyle Boateng ismi ön plana çıksa da Güven ve Umut'un performansları da göz dolduruyor.
Nihat Özdemir ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren ‘şike' sözlerinin ardından Trabzonspor Yönetimi sessizliğini koruyor. Yakın çevresine konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ise “Çifte kupaya gidiyoruz. Bu yolda kesinlikle polemiğe girip, konsantrasyonu dağıtmayacağız” dediği öğrenildi.