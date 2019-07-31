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aksam.com.tr
  • 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:18
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  • 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:18

Fenerbahçe, Real Madrid ile üçüncülük maçına çıkıyor

Fenerbahçe, Real Madrid ile üçüncülük maçına çıkıyor

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Audi Cup'ta ilk maçında Bayern Münih'e yenilen Fenerbahçe, Real Madrid ile üçüncülük için kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe, Audi Cup'ta İspanya'nın Real Madrid takımıyla üçüncülük maçı yapacak.

Bayern Münih'e farklı yenilen sarı-lacivertliler, İngiltere'nin Tottenham takımına 1-0 kaybeden İspanyol ekibiyle karşılaşacak. Finalde ise Bayern Münih ile Tottenham kozlarını paylaşacak.

Üçüncülük maçı TSİ 19.00'da, final müsabakası ise TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşmalar Smartspor'dan naklen yayınlanacak.

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