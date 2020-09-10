Fenerbahçe, piyasa değeri 5 milyar TL'ye ulaşan ilk Türk kulübü oldu

Fenerbahçe, borsada son yılların en iyi performanslarından birini yaşıyor.
Ağustos ayı sonundan beri Fenerbahçe hisselerinde yaşanan yükselişten sonra, Fenerbahçe’nin piyasa değeri 5 Milyar TL'ye kadar ulaştı.
NEREDEYSE GALATASARAY, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR’UN TOPLAMI KADAR
Galatasaray ise 2.5 milyar liralık piyasa değeriyle son 1 haftadır yaşadığı yükselişe devam ederken, Trabzonspor 1.6 milyar liralık, Beşiktaş ise 1 milyar liralık piyasa değerine sahip.
İspanyol basını, Galatasaray'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Geoffrey Kondogbia için Valencia'ya kiralama teklifi yaptığını yazdı. Habere göre başarılı futbolcu, Sarı-Kırmızılıların teklifini kabul etti. Cimbom, Valencia ile görüşmelerini sürdürüyor.
Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen'in ön çapraz bağları koptu. 25 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Eskişehirspor, 17 yaşındaki golcüsü Metehan Altunbaş'ın Avusturya ekibi LASK Linz'e transfer olduğunu resmen açıkladı. Es-Es bu transferden kasasına 300 bin euro koyacak ve oyuncunun sonraki satışından pay da alacak.
Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe, Aston Villa'nın forveti Mbwana Samatta için İngiliz kulübünün kapısını çaldı. Sarı-Lacivertlilerin kiralamak istediği 27 yaşındaki hücumcu için Aston Villa'nın inadı kırıldı. Premier Lig ekibi, Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakıyor.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Başarılı futbolcu, Turuncu-Lacivertlilerde 11 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe, büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği verimi alamadığı Miha Zajc'ı Genoa'ya gönderiyor. İtalyan basını, iki ekibin transferde el sıkıştığını yazdı.