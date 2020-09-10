Fenerbahçe, piyasa değeri 5 milyar TL'ye ulaşan ilk Türk kulübü oldu

Fenerbahçe, borsada 5 milyar TL piyasa değerine ulaşan ilk Türk kulübü oldu.

Fenerbahçe, borsada son yılların en iyi performanslarından birini yaşıyor.



Ağustos ayı sonundan beri Fenerbahçe hisselerinde yaşanan yükselişten sonra, Fenerbahçe’nin piyasa değeri 5 Milyar TL'ye kadar ulaştı.

NEREDEYSE GALATASARAY, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR’UN TOPLAMI KADAR

Galatasaray ise 2.5 milyar liralık piyasa değeriyle son 1 haftadır yaşadığı yükselişe devam ederken, Trabzonspor 1.6 milyar liralık, Beşiktaş ise 1 milyar liralık piyasa değerine sahip.