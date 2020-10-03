Fenerbahçe Perotti transferini bitiriyor

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uzun süredir çalışma yürüttüğü Diego Perotti konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
SkySport'un haberine göre Fenerbahçe'nin önümüzdeki 24 saat içinde Perotti transferini tamamlayacağı, tarafların anlaşmaları sağladığını belirtti.
İtalya'dan gelen bir diğer iddiaya göre ise Perotti için Fenerbahçe dışında devrede olan takım Rusya'nın Spartak Moskova takımı.
İtalyan basını Roma'nın kadrosunda yer alan isimlerden Diego Perotti'nin yanı sıra Juan Jesus, Federico Fazio ve Javier Pastore'nin satış listesinde olan isimler olduğu belirtiliyor.
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Süper Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor. Geçen hafta Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan Trabzonspor, seri peşinde. Gaziantep FK'da da amaç ligdeki ilk galibiyetine ulaşmak. Maçta ilk 11'ler belli oldu.
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Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Diego Perotti konusunda yeni gelişmeler bulunuyor.
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