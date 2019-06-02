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02 Haziran 2019 Pazar 10:27 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 10:27

Fenerbahçe, Patrick için Internacional'e 4 milyon Euro önerdi

Fenerbahçe, Patrick için Internacional'e 4 milyon Euro önerdi

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmanın peşinde olan Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal’ın isteğiyle birden çok mevkide forma giyebilecek yaşı genç futbolcular üzerine yoğunlaşıyor.

Sarı-Lacivertliler’in son olarak listesine aldığı isim Brezilya’da Internacional’de forma giyen 26 yaşındaki Patrick Bezerra Do Nascimento. Orta sahada oyunun hem defansif hem de ofansif yönünü iyi oynayabilen Patrick için Fenerbahçe’nin Internacional’e fiyat sorduğu Brezilya basınında Correiodepovo’da yer aldı. Sambacı için Internacional’in 7 milyon euro istediği belirtildi. Fenerbahçe’nin 4 milyon euro teklifte bulunduğu ve Brezilya kulübünden cevap beklediği iddia edildi. Patrick daha önce Gaziantepspor’da oynamıştı. Bu sezon forma giydiği 8 maçta Internacional’e 1 gol kazandıran Patrick’i kulübü Fenerbahçe’nin istediği fiyata satmazsa, rota İtalya’nın Empoli takımında forma giyen Rade Krunic’e çevrilecek. Piyasa değeri 7 milyon euro olan Boşnak orta sahanın İtalyan kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Krunic, İtalya Serie A’da (1.Lig) 33 maçta forma giyerken takımına 5 gol kazandırdı, 6 asist yaptı.

(Star)

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