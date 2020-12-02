Fenerbahçe pas ve taktik çalışması yaptı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Üç grup halinde yapılan pas çalışması ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam idmanın, taktiksel hazırlıklarla tamamlandığı kaydedildi.
Sakatlığını atlatan Tolga Ciğerci'nin antrenmanda takımla çalıştığı aktarıldı.
Mbwana Samatta'nın fitness, Nazım Sangare ve Harun Tekin'in düz koşu yaptığı idmanda, tedavileri süren Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Kemal Ademi'nin yanı sıra, test sonuçları beklenen Enner Valencia'nın yer almadığı ifade edildi.
Sinan Gümüş'ün ise çalışmalarını kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde sürdürdüğü açıklandı.
Öte yandan, Valencia ve Sinan'ın yarın takımla çalışmalara başlamasının beklendiği öğrenildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Süper Lig'de 11. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. MHK, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışılan hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na bu hafta görev vermedi.
SÜPER LİG 11. HAFTA HAKEMLERİ
• Beşiktaş - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
• Göztepe - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
• Gençlerbirliği - Alanyaspor: Fırat Aydınus
• Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
• Konyaspor - BB. Erzurumspor: Halis Özkahya
• Galatasaray - Hatayspor: Erkan Özdamar
• Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
• Antalyaspor - Ankaragücü: Halil Umut Meler
• Denizlispor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
• Trabzonspor-Sivasspor: Suat Arslanboğa
Trabzonspor, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile yarışa girdiği Marko Livaja transferi için devre arasında bir kez daha harekete geçiyor.
DETAY
• Oyuncuya devre arasında düşük bir teklif yapılacak.
• 27 yaşındaki Hırvat santrfor, bu sezon çıktığı 13 maçta 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi.
• Abdullah Avcı tarafından Başakşehir'e de istenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, Rusya ve İspanya'dan teklifler aldı.
DETAY
• 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna Rusya ve İspanya'dan ikişer ekibin teklif ilettiği belirtildi.
• Oyuncuyla ilgili karar devre arasında alınacak.
• Bu sezon 9 maça çıkan Mert Hakan Yandaş 1 gol ve 1 asistle oynadı.
Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyetin faturası, kadro tercihi ve oyuna yaptığı müdahaleler nedeniyle Erol Bulut'a kesildi.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Nabil Dirar, 8 yıl önce de formasını giydiği Club Brugge ile prensip anlaşmasına vardı. Belçika ekibi oyuncuyu bonservissiz kadrosuna katmak isterken Fenerbahçe'nin bu konuda kolaylık sağlaması bekleniyor.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.