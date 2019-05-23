Fenerbahçe pas ve pres çalıştı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, iki gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam eden antrenmanın bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.