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Fenerbahçe pas ve pres çalıştı

Fenerbahçe pas ve pres çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Daha sonra üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışması yapan futbolcuların, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladığı kaydedildi.     

Sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Samuel Johnson'ın da tesisleri ziyaret ederek antrenmanı izlediği aktarıldı.      

Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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