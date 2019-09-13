Fenerbahçe pas ve pres çalıştı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Fas Milli Takımı'ndan dönen Nabil Dirar'ın yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.