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Fenerbahçe pas çalıştı

Fenerbahçe pas çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının ardından 4'erli gruplar halinde 2 takım arasında yapılan çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı lacivertli takım, Akhisarspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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