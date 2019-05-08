Fenerbahçe pas çalıştı

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının ardından 4'erli gruplar halinde 2 takım arasında yapılan çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı lacivertli takım, Akhisarspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.