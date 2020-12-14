Fenerbahçe pas, çabukluk ve taktik çalıştı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karacabey Belediye Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da başladı. Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Kemal Ademi takımla birlikte çalışırken, Diego Perotti ve Enner Valencia çalışmalarını salonda sürdürdü. Mauricio Lemos ve Mbwana Samatta’nın ise tedavilerine devam edildi.
Fenerbahçe, Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
1-Savunmada yaşlı oyuncular tercih edildi. 2-Jose Sosa'nın konsantrasyonu bozuldu. 3-Yedekler forma bulamama konusunda rahatsız. 4-Pelkas oyundan alınmasına isyan etti. 5-Emre Belözoğlu'nun kadro seçimlerinde etkili olduğu konuşuluyor.
Hücum futbolunu takımın kimliği haline getirmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Salih Uçan, Roman Yaremchuk ve Ahmed Musa'yı kadrosuna katıyor.
Beşiktaş'ın 2018 yazında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı ve bu kısa süre içinde Siyah-Beyazlıların unutulmaz futbolcuları arasına giren Anderson Talisca, dün gece çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Brezilyalı 10 numara yaptığı paylaşımda ‘yakında birlikteyiz' ifadelerini kullanırken Aboubakar'la birlikte Beşiktaş'taki günlerinden bir kare ve kartal emojisine yer verdi. Başarılı futbolcunun Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sabırları taşırdı. Yöneticiler, "Bu takım, bu kadro nasıl böyle futbol oynar!" diye serzenişte bulunurken, futbolcularım da “Hocayla iletişim sorunumuz var” diye yakın çevrelerine dert yandığı öğrenildi.
TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Alınan mağlubiyetin ardından akşam saatlerinde teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığı Adana ekibinde, takımın yıldız isimleri Erkan Zengin ve Volkan Şen'e de kulüp bulmaları için izin verildi.
Trabzon'dan İstanbul'a geldikten sonra koronavirüs pandemisi dönemi olmasına rağmen partilere katılan Jose Sosa'ya yönetimden ciddi bir uyarı geldi.