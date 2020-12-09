Fenerbahçe Öznur Kablo Çankaya Üni'yi mağlup etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda karşılaştığı Çankaya Üniversitesi'ni 86-71 mağlup etti.
Salon:Ankara Hakemler: Musa Kazım Çetin, Ahmet Taner İbin, Abdullah İlik
Çankaya Üniversitesi: Zellous 26, White 21, Gizem Yavuz 6, Bahar Öztürk 9, Talbert 6, Ecem Kazar 3, Niray Sena Aral, Elif Dila Bayrak, Elif Berfin Baran, Aleyna Fatma Cengizhan
Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 13, Vaughn 14, Olcay Çakır Turgut 7, Mc Bride 26, Stokes 2, Sevgi Uzun 5, Tuğçe Canitez 17, Duygu Özen, Vitola 2, Ayşe Yılmaz
1. Periyot: 14-23
Devre: 42-37
3. Periyot: 54-62
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