Fenerbahçe Okaka ile anlaşmaya vardı

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Fenerbahçe'nin Udinese'nin golcüsü Stefano Okaka'yla her konuda anlaştığı iddia edildi.

İtalyan basını, Fenerbahçe’nin Udinese’nin golcüsü Stefano Okaka’yla her konuda anlaştığını yazdı… Haberde oyuncuya yıllık 3 milyon euro verileceği belirtildi. “alfredopedulla”nın iddiasına göre; Udinese’ye yapılan teklif 5 milyon euro. Udinese’nin istediği ise 7 milyon euro bonservis.

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