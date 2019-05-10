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Fenerbahçe, Nazım Sangare ile prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe, Nazım Sangare ile prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe, Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare ile prensipte anlaştı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak sarı-lacivertliler sağ beki de yurt içinde buldu.

Sarı-lacivertliler, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcuyu uygun bir bedelle kadroya katmayı planlıyor.

Annesi Türk babası Gineli oyan Sangare kadroda alternatif isim olarak düşünülüyor.

Sangare bu sezon 29 maçta 2 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

(Yeni Asır)

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