Fenerbahçe, Moses'in sözleşmesini feshetti

Nijeryalı futbolcu, İtalya Serie A ekiplerinden Inter ile sözleşme imzalayacak.
Deneyimli kanat futbolcusu Fenerbahçe'de forma giydiği 23 maçta 5 gol atarken 2 de asist yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Denizlispor, Trabzonspor'u konuk etti.
PFDK, "bilinçli kart görme" nedeniyle sevk edilen Vedat Muriqi'ye ceza verilmediğini açıkladı.
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitlerine yönelik itirazını karara bağladı.
Galatasaray, sezon başında takıma katılan Emre Taşdemir'in Süper Lig takımlarından Kayserispor'a kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Chelsea'den geçtiğimiz sezonun devre arasında kiraladığı Victor Moses'la olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Fatih Terim'in Kopenhag'dan bu yana takip ettiği Slovak stoperin, kiralanması için yönetime raopr verdiği öğrenildi. Görüşmeler başlarken transferin bitme ihtimali yüksek görülüyor.
Ziraat Türkiye Kupası son 26 turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de, ilk maçtaki skor avantajıyla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.