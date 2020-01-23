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aksam.com.tr
  • 23 Ocak 2020 Perşembe 18:33
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  • 23 Ocak 2020 Perşembe 18:33

Fenerbahçe, Moses'in sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe, Moses'in sözleşmesini feshetti

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Fenerbahçe, Chelsea'den geçtiğimiz sezonun devre arasında kiraladığı Victor Moses'la olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Nijeryalı futbolcu, İtalya Serie A ekiplerinden Inter ile sözleşme imzalayacak.

Deneyimli kanat futbolcusu Fenerbahçe'de forma giydiği 23 maçta 5 gol atarken 2 de asist yaptı.

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