Fenerbahçe, Moses'in sözleşmesini feshetti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Denizlispor, Trabzonspor'u konuk etti.

Fenerbahçe, Chelsea'den geçtiğimiz sezonun devre arasında kiraladığı Victor Moses'la olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Galatasaray'da Terim'in yeni stoper hedefi İtalya'da

Fatih Terim'in Kopenhag'dan bu yana takip ettiği Slovak stoperin, kiralanması için yönetime raopr verdiği öğrenildi. Görüşmeler başlarken transferin bitme ihtimali yüksek görülüyor.