Fenerbahçe Miha Zajc'ın fiyatını belirledi

Dinamo Moskova'nın 6 milyon euroluk teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmasından sonra İtalya'dan Parma ve Genova da Sloven on numara için harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin takımdan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki Zajc için istediği rakam en az 8 milyon euro.

Golcüler dönüyor

Yeni sezonda özlenen Fenerbahçe'yi seyrettirmekte kararlı olan teknik direktör Ersun Yanal, 4-3-3 ve 4-4-2 sistemleri üzerine yoğunlaşmış durumda.

Transferde ofansif oyunculara ağırlık veren Yanal, yeni sezonda takımı sahaya en az iki golcüyle sürmeyi hedefliyor. Yanal "Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır" sözünü hayata geçirmeyi planlıyor.

(Türkiye)