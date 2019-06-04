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04 Haziran 2019 Salı 14:45 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 14:45

Fenerbahçe Miha Zajc'ın fiyatını belirledi

Fenerbahçe Miha Zajc'ın fiyatını belirledi

Fenerbahçe'nin devre arasında 6,5 milyon euroya transfer ettiği Miha Zajc'ın talipleri artıyor.

Dinamo Moskova'nın 6 milyon euroluk teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmasından sonra İtalya'dan Parma ve Genova da Sloven on numara için harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin takımdan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki Zajc için istediği rakam en az 8 milyon euro.

Golcüler dönüyor

Yeni sezonda özlenen Fenerbahçe'yi seyrettirmekte kararlı olan teknik direktör Ersun Yanal, 4-3-3 ve 4-4-2 sistemleri üzerine yoğunlaşmış durumda.

Transferde ofansif oyunculara ağırlık veren Yanal, yeni sezonda takımı sahaya en az iki golcüyle sürmeyi hedefliyor. Yanal "Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır" sözünü hayata geçirmeyi planlıyor.

(Türkiye)

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