Fenerbahçe, Miha Zajc'a kulüp arıyor

SPOR GÜNDEMİ

Müjde! Taraftarların en çok istediği transfer bitti Müjde! Taraftarların en çok istediği transfer bitti Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler uzun süredir transferi için uğraş verdiği Aleksandar Kolarov transferinde sona geldi. Daha önce yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Roma ile de büyük ölçüde anlaştı. Kolarov’un birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Flaş transfer! 9 yıl sonra Florya'ya dönüyor Flaş transfer! 9 yıl sonra Florya'ya dönüyor Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Mehmet Topal'ın Galatasaray ile görüşme halinde olduğu ve Florya'ya dönmek üzere olduğu bildirildi.

Galatasaray'dan Falcao için tarihi hazırlık Galatasaray'dan Falcao için tarihi hazırlık Galatasaray'a adım adım yaklaşan Falcao, müthiş bir törenle taraftarlarla buluşacak.

'Kadroya giremez, ona takım bulalım' 'Kadroya giremez, ona takım bulalım' Fenerbahçe'de hazırlık maçlarında bile yeterli şans bulamayan Miha Zajc için kulüp aranıyor.

Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir golcü daha Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir golcü daha Galatasaray, Diagne’yi sattığı takdirde bir golcü daha almayı planlıyor.

Sezona süper başlayan golcüyü Beşiktaş kapıyor Sezona süper başlayan golcüyü Beşiktaş kapıyor Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş, aradığı golcüyü Danimarka'da buldu.