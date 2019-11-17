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Fenerbahçe, Michael Frey'de dört ayak üstüne düştü

Fenerbahçe, Michael Frey'de dört ayak üstüne düştü

Fenerbahçe’nin FFP kriterlerini yerine getirmek ve gelişim göstermeleri için kiralık verdiği 8 oyuncudan sadece Michael Frey ve kaleci Berke Özer gittikleri takımlarda başarı gösterdi.

2 milyon 650 bin euroya alınan ve 100 bin euroya Nürnberg’e kiralanan 25 yaşındaki İsviçreli Frey, Bundesliga 2’de 10, DFB Pokal’da 1 olmak üzere 11 maça çıktı, 3 gol ve 3 asist katkısı verdi. Alman ekibinin Frey’in 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma kararı verdiği bildirildi.

KVC Westerlo’ya bedelsiz kiralanan kaleci Berke Özer ise 10 maçta ortaya koyduğu başarılı performansla takdir topladı. Diğer kiralıklar Allahyar Sayyadmanesh (İstanbul), Yusuf Mert Tunç (Bolu), Oğuz Kağan Güçtekin (Ç.Rize), Barış Alıcı (Ç. Rize) ve Abdulcebrail Akbulut (BB Erzurumspor) hayal kırıklığı yarattı.

(Star)


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