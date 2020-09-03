Fenerbahçe Mevlüt'ün ayrılığını resmen açıkladı

SPOR GÜNDEMİ

Nihat Özdemir iddialı konuştu Nihat Özdemir iddialı konuştu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bu akşam Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak olan maçın önemli olduğunu söyleyerek, "Avrupa Lig maçları çok önemli onun için teknik direktörümüz ve bizler de bu maçlara çok önem veriyoruz. Buradan alınacak puanlar bizim için çok değerli puanlar olacaktır. İnşallah da bu puanı alacağız" dedi.

TFF karar değiştirdi! İlk yarı seyircisiz TFF karar değiştirdi! İlk yarı seyircisiz TFF, Süper Lig'de yeni sezonun ilk yarısının seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Yeni golcü hazır! Fener 2,5 katı teklifle işi bitiriyor Yeni golcü hazır! Fener 2,5 katı teklifle işi bitiriyor Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos, Fenerbahçe'nin Marko Livaja için AEK'ya yaptığı teklifi açıkladı. Yunan ekibinin, 27 yaşındaki golcüye 1 milyon Euro önerdiğini belirten Georgopoulos, Sarı-Lacivertlilerin teklifinin ise 2 milyon euroya yakın olduğunu belirtti. Ünlü gazeteci, Fenerbahçe'nin teklifinin çok daha iyi olmasından dolayı başarılı forvetin Sarı-Lacivertlileri tercih edebileceğini belirtti.

Trabzonspor'u yıkan haber! Sörloth ayrılık kararı aldı Trabzonspor'u yıkan haber! Sörloth ayrılık kararı aldı RB Leipzig'in transferi için yoğun çaba harcadığı Alexander Sörloth transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman medyası, Sörloth'un Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istediğini yazdı.

Belözoğlu'ndan bir transfer müjdesi daha Belözoğlu'ndan bir transfer müjdesi daha Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürütmeye başlayan ve yaptığı transferlerle adeta gövde gösterisi yapan Emre Belözoğlu, takıma yeni isimlerin katılabileceğini söyledi. Belözoğlu, “Aramıza yeni arkadaşlar katılabilir. Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz bize her türlü desteği sağlıyor. Yönetim, teknik heyet ve futbol olarak el ele vererek, taraftarımızın bizlerden beklediği başarıyı bu sezon mutlaka yakalayacağız” ifadelerini kullandı.