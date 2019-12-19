Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9394
  • 6,6146
  • 281.349
  • 110652
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe, Mesut Özil'in kiralanması için Arsenal ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Mesut Özil'in kiralanması için Arsenal ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Mesut Özil'in kiralanması için Arsenal ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir Mesut Özil gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer sezonunda da gündemden düşmeyen yıldız futbolcu için ara transfer döneminde yeniden atağa kalkacağı belirtildi.

Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği Mesut Özil'in transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Max Kruse'nin sezona iyi bir başlangıç yapmasıyla keyiflenen sarı-lacivertliler, Alman futbolcunun sakatlanmasıyla sarsılmıştı.

Sakatlıktan sonra eski formuna bir türlü kavuşamayan Max Kruse son haftalarda büyük hayal kırıklığı yarattı. Öyle ki, 32 yaşındaki futbolcu Sivasspor maçında yokları oynarken, taraftarın da büyük tepkisini çekti.

Kruse ile özel bir görüşme yapacak olan sarı-laciverli kurmayların futbolcudan özel hayatına çeki düzen vermesi konusunda uyarılarda bulunacağı kaydedildi. Alman futbolcunun düşen performansından sonra ara transfer dönemi için farklı arayışlara giren Fenerbahçe transferde büyük oynamaya karar verdi.

Fenerbahçeli kurmayların taraftarın da çok istediği Mesut Özil için ocak ayında harekete geçeceği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, Arsenal ile görüşmeleri sürdürdüğü ve ocak ayında bu transferi sonuçlandırmaya çalıştığı belirtild.

KİRALIK OLARAK BİTECEK!

Mesut'un haftalık 350 bin pound'luk ücretinde indirim yapması, Arsenal'in de rakamın bir kısmını karşılaması halinde transferin 'kiralık' olarak gerçekleşeceği ileri sürüldü. Bu sezon Arsenal formasıyla 8 maça çıkan yıldız futbolcu gol üretemezken, 1 asist katkısı verdi.

(Fotomaç)


'Evliliğimiz dört dörtlük değil'
Sıla ve Hazer Amani'nin nikah tarihi belli oldu!
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'dan bebek müjdesi!
Gökçe Bahadır Serenay Sarıkaya'ya rakip oldu
Gamze Özçelik'ten sel mağdurlarına ev
<p>Olay, saat 13.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yeşilyurt Mahallesi´nde meydana geldi. İlkokul öğr

9 Yaşındaki Çocuk İndiği Servisin Altında Kaldı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

NASA'nın son yayınlandığı harita korkuttu!

Dışarıdan bakıldığında garaj gibi görünüyor ama içinde bakın ne var