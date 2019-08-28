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  3. Ali Koç, Fenerbahçe'ye önerilen Mesut Özil'i maliyeti sebebiyle reddetti

Ali Koç, Fenerbahçe'ye önerilen Mesut Özil'i maliyeti sebebiyle reddetti

Ali Koç, Fenerbahçe'ye önerilen Mesut Özil'i maliyeti sebebiyle reddetti

Fenerbahçe, yıllardır hayallerini süslediği Mesut Özil’i bu kez reddetti. Arsenal’de forma şansı bulmakta zorlanan ve kendisine takım arayan Özil, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildi ancak Ali Koç, yıldız futbolcunun maliyeti sebebiyle bu teklifi reddetti.

TM Dijital Haber Merkezi

Unai Emery’nin görev gelmesiyle birlikte kadroda düşünülmediği gibi, genelde adı sık sık saha dışı olaylarla gündeme gelen Mesut Özil’in, menajeri Erkut Söğüt aracılığıyla Fenerbahçe’ye teklif edildiği ortaya çıktı.

MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'YE TEKLİF EDİLDİ

2 sezondur Arsenal’de tartışma konusu olan ve İngiltere’de sıkıntılı günler geçiren Mesut’un kariyerinde yeniden iyi bir başlangıç yapmak istediği ve menajerine ‘bana takım bul’ dediği belirtilirken, yıldız futbolcunun Fenerbahçe’ye önerildiği fakat Başkan Ali Koç’un maddi durumların yetersiz olması sebebiyle teklifi reddettiği kaydedildi. 3.haftası geride kalan Premier Lig’de daha 1 dakika bile süre alamayan Özil’in Mustafi ve El Neny gibi yıldızlarla beraber arayış içerisinde olduğu bildirilirken 31 yaşındaki yıldızın son çare olarak MLS Ligi ihtimalini göz önünde bulundurduğu vurgulandı.

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