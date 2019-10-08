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  3. Fenerbahçe, yıllardır hayallerini süsleyen Mesut Özil için Arsenal ile ilk teması kurdu

Fenerbahçe, yıllardır hayallerini süsleyen Mesut Özil için Arsenal ile ilk teması kurdu

Fenerbahçe, yıllardır hayallerini süsleyen Mesut Özil için Arsenal ile ilk teması kurdu

Fenerbahçe, Arsenal’in devre arası transfer döneminde takımdan göndermek istediği Mesut Özil için Topçular’la ilk teması kurdu. Premier Lig ekibi, yıldız futbolcunun maaşının bir kısmını karşılamaya hazır. Ali Koç da rüya transfer için bizzat devrede.

Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıracak yeni hamle... Sarı-Lacivertliler milli arada transfere yoğunlaştı. Başkan Ali Koç'un Sportif Direktör Damien Comolli ile bir araya geldiği ve Mesut Özil için çalışmalara başlandığı öğrenildi. Comolli, Arsenal ile temas kurdu ve şartlar masaya yatırıldı.

KİRALIK GÖNDERECEKLER

İngiliz ekibi Arsenal'de mutsuz olan Mesut Özil Ada'dan ayrılmak istiyor. Arsenal, yıldız orta sahayı sezon ortasında bir takıma kiralamaya sıcak bakıyor.

MAAŞTA YARDIM EDECEK

İngiliz ekibinin kiralama durumunda Fenerbahçe'ye yardımcı olacağı öğrenildi. F.Bahçe, Mesut Özil'i transfer ettiği taktirde Arsenal, yıldız oyuncunun maaşının bir kısmını karşılayacak.

SIKI BİR FENERBAHÇELİ

Yaklaşık 6 yıldır Arsenal'de forma giyen 30 yaşındaki Mesut Özil'in Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Tecrübeli oyuncu her fırsatta F.Bahçeli olduğunu dile getiriyor.

(Takvim)

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