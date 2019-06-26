Fenerbahçe, Mehmet Topal ile yollarını ayırdığını açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibarıyla karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Bu kararın hem Fenerbahçe'mize hem de Mehmet Topal'a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

MEHMET TOPAL’DAN AÇIKLAMA

"Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olduğum Haziran 2012'den bu yana tek isteğim ve amacım; bu asırlık çınarın başarılara imza atmasına katkı sağlamaktı.

Bunun için de terimin son damlasını kadar çalıştım, çabaladım. Ancak özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle; ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım.

Kulüp yönetimi ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2019-2020 sezonuna ait alacaklarımı bırakarak sözleşmemi fesih etme konusunda dün akşam itibariyle ortak bir karar üzerinde uzlaşma sağlandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü ile 31.05.2020'de bitecek olan sözleşmemi, kulübümle aldığımız ortak karar ile fesih etmiş bulunuyoruz.

Süreç içinde ne konuştum, ne açıklama yaptım. Bundan sonraki süreçte de cevap hakkı doğmadığı sürece konuşmayacağım. Dolayısıyla ağzımdan çıkmayan hiçbir açıklama, tarafıma ait olmayacaktır.

Beni seven, bana sahip çıkan, hep arkamda duran bütün koca yürekli Fenerbahçeliler'e, kulüp başkanımız Sayın Ali Koç'a, yönetim kuruluna, tüm takım arkadaşlarıma, Fenerbahçe forması giydiğim süre boyunca bana emek veren bütün hocalarıma ve teknik heyete, Samandıra tesislerinde görev yapan emekçi ablalarım ve abilerime binlerce kez teşekkür ederim.

7 yıl gibi uzun bir süre formasını terlettiğim, şampiyonluklar ve kupalar kazandığım çubukluyu hep güzel anacağım.

Her şeyin hayırlısı olması dileğiyle."

SON MAÇTA TRİBÜNLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon ligde başarılı bir futbol sergileyemeyen Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftalar, sezonun son maçı olan Antalyaspor müsabakasında, Mehmet Topal ile polemik yaşamıştı. Müsabakanın 68. dakikasında oyuna giren Topal’a Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü tepki gösterirken, bir kısmı ise destek vermişti. Yaşanan olay sonrası Topal, hocası Ersun Yanal’a oyundan çıkmak istediğini söylemiş ancak Yanal bu isteği geri çevirmişti.