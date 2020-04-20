Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin sözleşmesini uzatmak istiyor

İç transferde de hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden biri de Mehmet Ekici. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli futbolcuyla yeni kontrat yapmak istiyor.

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından kulüpler gelecek sezonun yapılanma çalışmalarına başladı. Fenerbahçe'de de bu çalışmalar bir hayli hareketli geçecek gibi gözüküyor. Sarı Laicertli ekipte bir numaralı gündem konularından biri de Mehmet Ekici.



Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için kadro dışı kalmayı göze alan Ekici, altı ay top oynamadıktan sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçirmişti ancak aradan geçen bu zamanın bedeli üst üste yaşanan sakatlıklar oldu ve ayrılma noktasına gelen Mehmet, kadro dışı süreci yaşasa da direndi. Yönetim oyuncunun çabasından o kadar memnun kaldı ki, sarı-lacivertliler sezon sonu sözleşmesi bitecek Ekici ile yeniden anlaşmayı planlıyor.

(Türkiye)