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aksam.com.tr
  • 18 Eylül 2020 Cuma 13:19
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Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı ikna etmeye çalışıyor

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı ikna etmeye çalışıyor

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Türkiye

Fenerbahçe, Mbwana Samatta transferi için Aston Villa ile büyük oranda anlaşma sağladı ancak Tanzanyalı golcü henüz ikna edilebilmiş değil.

Muriqi'nin yerini doldurmaya çalışan Fenerbahçe, Aston Villa'nın golcüsünün peşinde. İngilizlerle büyük oranda anlaşma sağlandı ancak 27 yaşındaki Mbwana Samatta henüz ikna olmadı.

Fenerbahçe golcü arayışında yoğun mesai harcıyor. Çok sayıda ismi takip eden, gözden bir şey kaçırmamak için menajerler tarafından sunulan oyuncuları da inceleyen sarı-lacivetlilerin favorisi Mbwana Samatta.

SAMATTA HENÜZ İKNA OLMADI

Genk performansıyla dikkatleri üzerine çekip soluğu Premier Ligde alan Tazanyalı golcü için Aston Villa'yla görüşen yönetim, büyük oranda anlaşma sağladı ancak İngiliz ekibiyle imza aşamasına gelen sarı-lacivertliler henüz Samatta'yı ikna edebilmiş değil.

27 yaşındaki golcü, kendisine gelen diğer teklifleri de değerlendirdikten sonra karar verecek.

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