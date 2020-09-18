Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı ikna etmeye çalışıyor

Muriqi'nin yerini doldurmaya çalışan Fenerbahçe, Aston Villa'nın golcüsünün peşinde. İngilizlerle büyük oranda anlaşma sağlandı ancak 27 yaşındaki Mbwana Samatta henüz ikna olmadı.
Fenerbahçe golcü arayışında yoğun mesai harcıyor. Çok sayıda ismi takip eden, gözden bir şey kaçırmamak için menajerler tarafından sunulan oyuncuları da inceleyen sarı-lacivetlilerin favorisi Mbwana Samatta.
SAMATTA HENÜZ İKNA OLMADI
Genk performansıyla dikkatleri üzerine çekip soluğu Premier Ligde alan Tazanyalı golcü için Aston Villa'yla görüşen yönetim, büyük oranda anlaşma sağladı ancak İngiliz ekibiyle imza aşamasına gelen sarı-lacivertliler henüz Samatta'yı ikna edebilmiş değil.
27 yaşındaki golcü, kendisine gelen diğer teklifleri de değerlendirdikten sonra karar verecek.
Beşiktaş, Lille'in Fransız stoperi Adama Soumaoro ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, 28 yaşındaki savunmacının menajeri Mazlum Ali Bilecan ile otelde bir araya geldi. İkilinin lobide TFF ibaresi bulunan evrakları imzaladıkları görüldü.
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un play-off turundaki olası rakipleri belli oldu.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, İngiliz golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Ada basını iki kulübün de Watford'a kiralama teklifinde bulunduğunu duyurdu.
Beşiktaş, Gökhan Töre transferini tamamlarken, bu oyuncuyla kısa bir görüşme yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, yıllık ücret konusunda futbolcuyu ikna ederken Töre şunları söyledi: "Şartlarımız belli. İstediğin ücreti almak istiyorsan oynayıp kazanırsın."