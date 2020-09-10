Fenerbahçe, Mbwana Samatta için Aston Villa'ya kiralama teklifi yaptı

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin ardından yeni bir golcü için ciddi bir mesai harcayan Fenerbahçe Tanzanyalı santrfor Mbwana Samatta için Aston Villa'nın kapısını çaldı. Nikola Kalinic transferinden vazgeçen Sarı- Lacivertliler, 27 yaşındaki golcüyü kiralamak istiyor.
ASTON VILLA GERİ ADIM ATTI
Daha önce Samatta için kiralama tekliflerine kapıyı kapayan İngiliz kulübü Aston Villa'nın bu konuda yumuşadığı ve satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK
Görüşmelerin bugün de devam edeceği belirtiliyor. Samatta daha önce hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile birlikte anılmış ancak maliyetinin yüksekliği nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
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Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe, Aston Villa'nın forveti Mbwana Samatta için İngiliz kulübünün kapısını çaldı. Sarı-Lacivertlilerin kiralamak istediği 27 yaşındaki hücumcu için Aston Villa'nın inadı kırıldı. Premier Lig ekibi, Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakıyor.
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