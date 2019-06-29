Fenerbahçe, Max Kruse'nin ardından Konoplyanka transferini de bitiriyor

Yeni sezonda Süper Lig’de şampiyon olacak kadroyu oluşturmak adına titizlikle çalışan Fenerbahçe’nin kurmayları, teknik direktör Ersun Yanal’ın 10 numara isteğini yerine getirmek adına gaza bastı.

Listedeki adaylar arasında yer alan ve kariyerini Almanya’nın Schalke 04 takımında sürdüren Yevhen Konoplyanka’nın da Alman ekibiyle yollarını ayıracağı resmen açıklandı. Schalke’nin Sportif Direktörü Jochen Schneider, “Kadromuzda yer alan Hamza Mendyl ve Nabil Bentaleb’in yanı sıra Yevhen Konoplyanka da başka bir takıma transfer olmak istediğini açıkladı” ifadelerini kullandı.

Mutlu son çok yakında...

Bu gelişme, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük heyecan yaratırken, Ukraynalı yıldızı uzun süredir isteyen Sarı-Lacivertliler’in, bu transferde mutlu sona çok yakın olduğu konuşuluyor. Geçen sezon 25 maçta 3 gol ve 2 asistle oynayan atak orta saha oyuncusuna Kanarya’nın, 3 yıl için 3.5 milyon Euro önerdiği bildirildi. Gelecek sezon Schalke ile sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki oyuncunun, yıllık 2.6 milyon Euro kazandığı Schalke’deki alacaklarını bırakacağı ve bonservissiz olarak Kanarya’ya geleceği konuşuluyor.

(Fanatik)