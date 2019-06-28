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  3. Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalamıştır. Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna renklerimize bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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