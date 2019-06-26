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  3. Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Max Kruse transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler başarılı golcüyle 3 yıllık anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, bir yandan futbolcular ile görüşürken diğer yandan da UEFA'dan gelecek olan cevabı bekliyor. UEFA'dan gelecek olan habere göre transfer stratejilerine yön verecek olan sarı-lacivertli kulüpte sportif direktör Comolli'nin bizzat yürüttüğü Max Kruse transfer operasyonunda artık sona gelindi.

Frankfurt'un transfer sürecinden çekilmesinin ardından masada en güçlü aday olarak kalan Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Sözleşmesi elinde olan Alman golcüye yılık 3.5 milyon euro ödeyecek olan sarı-lacivertli yönetimin, bu transferi Temmuz'un ilk haftasında açıklamayı planlıyor.

9 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda başlayacak olan kamp çalışmalarına 1 hafta gecikmeyle katılması beklenen Kruse'un kısa bir süre içerisinde ailesi ile birlikte İstanbul'a gelmesi ve hem kalacağı evi hem de tesisleri gezmesi bekleniyor.

WERDER BREMEN’DE KRUSE ÜZÜNTÜSÜ

Werder Bremen'in eski teknik direktörlerinden Hans-Jürgen Dörner, Kruse'nin ayrılmasının takım için çok kötü olduğuna vurgu yaptı.

''BU TAKIMIN LİDERİYDİ...''

Alt lig takımlarından Dresden-Mitte'yi çalıştıran 68 yaşındaki teknik adam, ''Kruse'nin takım içinde büyük bir rolü vardı. Bu takımın lideriydi. Böyle bir futbolcunun takımdan ayrılması çok kötü oldu. Werder Bremen için oldukça büyük bir kayıp. Onun yerini kesinlikle doldurmak lazım.'' sözlerini kullandı.

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