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aksam.com.tr
  • 07 Eylül 2020 Pazartesi 17:18
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Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile 4 yıllık anlaşma sağladı

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Ünlü Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin Marcel Tisserand ile 4 yıllık anlaşma sağladığını yazdı. Habere göre Sarı-Lacivertliler, Wolfsburg ile de kısa süre içinde anlaşıp transferi resmen açıklayacak.

Transferin hızlı ekibi Fenerbahçe, savunma hattı için gündeminde ilk sıralarda yer alan isimlerden Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand ile anlaşma sağladı.

4 YILLIK ANLAŞMA TAMAM

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, bir süredir görüşmeler yaptığı 27 yaşındaki stoper ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-Lacivertliler'in kısa süre içerisinde Alman ekibi Wolfsburg ile de anlaşmaya vararak transferi açıklaması bekleniyor.

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